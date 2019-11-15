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'' kampanyasına ünlü isimlerden '' şarkısı ile destek!

ve 'nın başlattığı '' birçok ilke imza attı. , bu kampanya ile 'bir saat içinde en çok fidan dikme rekorunu kırarak' 'na adını yazdırdı. Yediden yetmişe tüm ülkenin seferberlik yaparak ağaca, ormana olan sevdasınıtüm dünyaya gösterdiği 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikme kampanyasına sanatçılardan da destek geldi. , , ve ; önderliğinde hazırlanan '' şarkısını seslendirerek destek verdi. GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek veren Polat Yağcı, Hande Yener, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç ile konuştu.

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK Günaydın
Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:24
'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına ünlü isimlerden 'Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca' şarkısı ile destek!

ve 'nın başlattığı '' birçok ilke imza attı. , bu kampanya ile 'bir saat içinde en çok fidan dikme rekorunu kırarak' 'na adını yazdırdı. Sadece bu da değil elbette. Yediden yetmişe tüm ülke seferberlik yaparak ağaca, ormana olan sevdasını da dünyaya göstermiş oldu. Sanatçılardan da destek geldi bu kampanyaya.
, , ve ; önderliğinde hazırlanan '' şarkısını seslendirerek destek verdi. Ben de bunu konuşmak için Polat Yağcı, Hande Yener, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç'ı aradım.

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'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına ünlü isimlerden 'Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca' şarkısı ile destek!
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