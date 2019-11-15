'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına ünlü isimlerden 'Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca' şarkısı ile destek!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikme kampanyası birçok ilke imza attı. Türkiye, bu kampanya ile 'bir saat içinde en çok fidan dikme rekorunu kırarak' Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Sadece bu da değil elbette. Yediden yetmişe tüm ülke seferberlik yaparak ağaca, ormana olan sevdasını da dünyaya göstermiş oldu. Sanatçılardan da destek geldi bu kampanyaya.
Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç; Polat Yağcı önderliğinde hazırlanan 'Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca' şarkısını seslendirerek destek verdi. Ben de bunu konuşmak için Polat Yağcı, Hande Yener, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç'ı aradım.