Son dakika haberi: Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili flaş açıklama!

Chloe Loughnan ile olan 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz Ağustos'ta sonlandıran Serdar Ortaç, dün gece Bebek'te bir mekân çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski eşiyle boşanmalarının ardından ikili hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmek bilmiyordu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın eşinden ayrıldıktan sonra kendini kumara verdiğini ve ödeyemediği kumar borçlarını 4 farklı tarihte ücretsiz konser vererek tahsil edeceğini belirtilmişti. Serdar Ortaç son olarak Bebek'te bir mekân çıkışında tepkisini gösterdiği son dakika açıklamalarında bulundu. İşte o açıklamaların detayları…