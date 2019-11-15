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haberi: ’tan eski eşi ile ilgili flaş açıklama!

Ünlü şarkıcı ’tan eski eşi ile ilgili açıklaması geldi. Ağustos ayında 5 yıllık evliliklerini sonlandıran çiftin boşanma haberleri magazin gündemine bomba olarak düşmüştü. Boşanmalarının ardından Serdar Ortaç’ın kumar masasında servet kaybettiği iddia edilmişti. Öte yandan kumar borçlarını ödemek için farklı zamanda 4 konser vereceği de söylenmişti. Son olarak önceki akşam Bebek’te bir mekân çıkışında görüntülenen Serdar Ortaç kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ünlü şarkıcı, ‘Eski hanımı bıraksınlar, benimle uğraşsınlar’ dedi. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen o açıklamaların detayları…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:48
Son dakika haberi: Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili flaş açıklama!

ile olan 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz Ağustos'ta sonlandıran , dün gece Bebek'te bir mekân çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski eşiyle boşanmalarının ardından ikili hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmek bilmiyordu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın eşinden ayrıldıktan sonra kendini kumara verdiğini ve ödeyemediği kumar borçlarını 4 farklı tarihte ücretsiz konser vererek tahsil edeceğini belirtilmişti. Serdar Ortaç son olarak Bebek'te bir mekân çıkışında tepkisini gösterdiği açıklamalarında bulundu. İşte o açıklamaların detayları…

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Son dakika haberi: Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili flaş açıklama!
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