Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Kasım 2019 Cuma günlük burç yorumları! - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Kasım 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Kasım 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var? Merkür-Güneş kavuşumu neye işaret?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Risk almaya hazır mısınız?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 KASIM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs- Satürn iletişimi ünlüler dünyasını hedefine alıyor. Ani boşanmalar söz konusu olurken, nafaka, velayet gibi konularda sorun yaşayan çiftlere şahit olabiliriz. Sosyal medya üzerinden taraf tutan isimler de gündeme gelirken gezegenlerin seyri hiç alakası olmayan kişileri yan yana getirebilir ya da karşı karşıya bırakabilir.

KOÇ: Bugün fikirlerin konusunda desteleneceksin. Özellikle aile ile ilgili konular ve toplantılar söz konusu olurken, bir karar konusunda senden destek isteyecekler. Akılcı ve planlı hareket etmen, çevrendeki kişilerin senden bazı taktikler istemesine sebep olacak. Ailevi bazı meselelerin sorumluluğunu almak, bir yandan gururunu okşarken bir yandan da endişelenmene neden olabilir.

BOĞA: Güne ait sorumluluklarına bir yenilerinin eklenmesi seni bugün günün öğlen saatlerinde bir hayli kaygılandıracak. Bulunduğun ortamda meydana gelen adaletsiz olaylar 'göz göre göre, bu kadarı da fazla' dedirtebilir. Adaleti beklemektense, adaleti tek başına da olsa sağlama yoluna gidebilirsin. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, işinle ilgili köklü değişiklikler yapabilirsin.

İKİZLER: Aslında sadece biraz bireysel ve kendi halinde olmak istediğin bir gün. Bu yüzden kendini ifade etmekte biraz zorlanabilirsin. Sürekli kuruntulu halinin ve insanlara karşı olan güvensizliğinin sosyal yaşantını etkileyeceği bir olay yaşayacaksın. Geçmişten gününe gelen sorunları çözmek isteyebilirsin. Vergi, kredi ödemelerinde yeni bir planlamaya gidebilirsin.