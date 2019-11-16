Ankara'dan Yasmin Levy geçti!

İlk kez Uluslararası Klarnet Festivali'nde sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Yasmin Levy "Ben burada doğmadım ama benim ailem İzmirli. Bu nedenle burası benim evim, sizlerde ailemsiniz" diyerek konsere başladı. Büyüleyici sesiyle seslendirdiği Ladino şarkılarıyla adeta salondakileri başka alemlere götüren efsane ses, sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

SERKAN ÇAĞRI İLE DÜET!

İki saat boyunca ara vermeden sahnesine devam eden Yasmin Levy Uluslararası Klarnet Festivali Sanat Direktörü klarnet sanatçımız Serkan Çağrı'yı sahneye davet etti ve onun klarneti eşliğinde Firuze, Dil Yarası, Yastayım adıyla bilinen şarkıları İspanyolca seslendirdi. Bu muhteşem buluşma sonunda Serkan Çağrı'ya çok teşekkür eden Yasmin Levy seyircinin isteği üzerine sahnede biraz daha kalarak hareketli ezgilerle konserini sonlandırdı.

YASMIN LEVY 16 KASIM'DA İSTANBUL'DA!

Yasmin Levy Ankara'da verdiği olağanüstü konserinin ardından 16 Kasım akşamı da Istanbul MKM Atilla İlhan Sahnesi 'nde müzikseverlerle buluşacak. 18 Kasım'a kadar devam eden festivalin biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.