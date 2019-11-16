Çocuklara ara tatil hediyesi: minikaFEST

BUGÜN NELER OLDU

Okulların ara tatile girmesiyle eğitim-öğretime kısa bir ara verecek olan çocuklara minika ve M1 Adana'dan harika bir tatil hediyesi geldi. Bugün M1 Adana ve minika işbirliğiyle gerçekleşecek olan minikaFEST, 24 Kasım'a kadar devam edecek. Etkinlik alanında, çocuklar doyasıya eğlenecek. Birbirinden eğlenceli oyun istasyonlarının yer aldığı festivalde; çocuklar, magnet puzzle etkinliğiyle el göz koordinasyonlarını pekiştirirken, teknolojik oyunlarla da bambaşka dünyalara yolculuğa çıkacaklar. 3-14 yaş grubu çocuklar, kendileri için hazırlanan bu özel etkinlikle unutamayacakları anlar yaşayacak. Sevilen minika karakterlerinin de yer alacağı minikaFEST'te ayrıca sürpriz hediyeler de çocukları bekliyor. 12-00-20.00 saatleri arasında açık olacak etkinlik alanı, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.