Şarkıcı Nez’i taciz eden Murat A. hapis cezasından kurtulamadı!

Ünlü şarkıcı Nez'in annesi Hülya Y'nin cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda cinsel taciz içerikli kelimeler vardı. Hülya Y., kızının ve kendisinin hedef alındığı mesajlar sonrası savcılığa başvurdu.

MESAJI ATANIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Mesajları atan şahsın cezalandırılmasını isteyen anne, bu kişiyle uzlaşmak istemedi. Anne Hülya Y.'nin şikayeti sonrası savcılık tarafından Nez'in de ifadesine başvuruldu. Ünlü şarkıcı, mesajlarda kendisinin de taciz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturmada mesajı atanın kimliğini tespit etti.