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’i taciz eden Murat A. hapis cezasından kurtulamadı!

ile annesini, cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz eden Murat A. isimli şahıs, “Psikiyatri tedavisi görüyorum, cezai ehliyetim yok” dese de 18 ay hapis cezasından kurtulamadı. Şarkıcı ’in annesi Hülya Y., cep telefonuna gelen cinsel taciz içerikli mesajlar nedeniyle savcılığa başvurdu. Mesajları gönderen kişinin, 44 yaşındaki Murat A. olduğu belirlendi. Anne Y., şahısla uzlaşmak istemedi. Konuyla ilgili ifadesine başvurulan Nez, Çağlayan Adliyesi’nde savcıyla görüştü. Mesajlarda kendisinin de taciz edildiğini belirten Nez, Murat A.’dan şikayetçi oldu. Mesajları yolladığını kabul eden şahıs hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Murat A., 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 12:35
Şarkıcı Nez’i taciz eden Murat A. hapis cezasından kurtulamadı!

Ünlü 'in annesi Hülya Y'nin cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda cinsel taciz içerikli kelimeler vardı. Hülya Y., kızının ve kendisinin hedef alındığı mesajlar sonrası savcılığa başvurdu.

MESAJI ATANIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Mesajları atan şahsın cezalandırılmasını isteyen anne, bu kişiyle uzlaşmak istemedi. Anne Hülya Y.'nin şikayeti sonrası savcılık tarafından 'in de ifadesine başvuruldu. Ünlü şarkıcı, mesajlarda kendisinin de taciz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturmada mesajı atanın kimliğini tespit etti.

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Şarkıcı Nez’i taciz eden Murat A. hapis cezasından kurtulamadı!
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