Tacizciye 18 ay hapis cezası

Ünlü şarkıcı Nez'in annesi Hülya Y'nin cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda cinsel taciz içerikli kelimeler vardı. Hülya Y., kızının ve kendisinin hedef alındığı mesajlar sonrası savcılığa başvurdu.

Mesajları atan şahsın cezalandırılmasını isteyen anne, bu kişiyle uzlaşmak istemedi. Anne Hülya Y.'nin şikayeti sonrası savcılık tarafından Nez'in de ifadesine başvuruldu. Ünlü şarkıcı, mesajlarda kendisinin de taciz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturmada mesajı atanın kimliğini tespit etti. 44 yaşındaki Murat A. savunmasında söz konusu mesajları attığını kabul etti. 'Cinsel taciz' suçundan yargılanan Murat A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Başka bir şehirde psikiyatri servisinde yattığını ileri sürerek cezai ehliyetinin olmadığını belirtse de, hakim savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu kaydetti. Nez'i ve annesini taciz ettiği kesinleşen Murat A., 18 ay hapse mahkum edildi.