Tiyatro festıvali heyecanı mitolojık oyunla başladı

BUGÜN NELER OLDU

Kasım 2017'den itibaren yeniden her yıl düzenlenmeye başlanan İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl da tüm coşkusuyla tiyatroseverlerle buluştu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, önceki akşam başladı. Festivalin açılış oyunu Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği ve rol aldığı mitolojik oyunu 'İo' oldu. Uniq Hall'de sahnelenen oyun, Olympos ve Zeus'un hesaplaşmasını şiirsel bir aksiyon düzeniyle anlatıyor. Tekand'a, Cem Bender Gizem Bilgen, Deniz Karaoğlu ve Yiğit Özşener'in eşlik ettiği oyun, 30 Kasım'da tekrar seyirciyle buluşacak. 'Hayat Ters Yüz' temasıyla 1 Aralık'a kadar sürecek festivalde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro ve dans topluluğunun 78 gösterimi seyirciyle buluşacak.Dünya dans tarihine yön veren Belçikalı topluluk Ultima Vez'in, etkileyici dans gösterisi 'TrapTown', heyecanla beklenen uluslararası yapımlar arasında yer alıyor. Gösteri, bu akşam, yarın ve 18 Kasım'da seyirciyle buluşacak. İstanbul Tiyatro Festivali'nin geçen sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan iş birliği, bu yıl Rusya'dan dört farklı yapımla devam ediyor. Rusya'nın önemli tiyatrolarından biri olan Vaktangov Tiyatrosu, Yevgeni Onegin oyunuyla ilk kez konuk olacak. Alexander Pushkin'in yazdığı oyun 205 dakikalık süresi ve 300 liraya ulaşan bilet fiyatıyla festivalin en dikkat çekici işlerinden. Oyun 21 ve 22 Kasım'da Zorlu PSM' de sahnelenecek.Yerli yapımlardan da öne çıkan birçok oyun var. Başar Sabuncu'nun yazıp, Yiğit Sertdemir'in yönettiği 'Kaldırım Serçesi' onlardan biri. Edith Piaf'ın 48 yıllık trajik hayatı, Tülay Günal yorumuyla vücut buluyor. Oyun ayrıca Piaf ile özdeşleşen Gülriz Sururi'ye de saygı duruşu niteliğinde... Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Genco Erkal, üç ayrı oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. Aynı zamanda Genco Erkal'ın 60'ıncı, Dostlar Tiyatrosu'nun 50'nci Yılı'na Saygı konulu bir sempozyum düzenlenecek.2006 yılından bu yana süregelen, yeni oyun yazarları keşfetmeyi ve çağdaş oyun yazımına alan açmayı hedefleyen Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi, bu sene sekizinci defa bir festivalle Türk oyun yazarlığına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu yıl 'Çöp' teması altında yazılan oyunlar, 23- 30 Kasım tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. Altı adet yeni Türk oyun yazarının oyunlarının okumasının yanı sıra paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin yabancı yazarları arasında bu sene, tüm dünyada büyük yankı uyandıran #metoo hareketinin temsilcilerinden olan İsveçli oyun yazarı Martina Montelius ağırlanacak ve Norveç tiyatrosunda son zamanların en çok sahnelenen, Ibsen ödüllü yazarı Fredrik Brattberg'in 'Annenin Çocuğunun Babası' adlı oyunu okuma olarak sergilenecek.