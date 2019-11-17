Hepimiz birer Osman’ız hikayesi

1200'LÜ YILLARA IŞINLANDI



'Kuruluş Osman' dizisinin Riva'daki setine girdiğiniz anda kendinizi bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. Bir plato değil de, yaşanmışlığı olan şehirler, kasabalar var sanki karşınızda. Sette gezerken bir anda 1200'lü yıllara gidip tarih içinde yolculuğa çıktık. Dönemin obaları, mekanları, kıyafetleri, aksesuvarları karşısında büyülenmemek elde değil...

Sette kimsenin egosu yok

■ Yönetmenimiz Metin Günay işine aşkla sarılan biri. Sette bir aile ortamı oluşturdu. Oyuncularımız ve tüm ekip, muazzam bir disiplin ile gönülden çalışıyor. Sette kimsenin egosu yok, patron yönetmen.





PLATODA KÜTÜPHANE BİLE VAR

■ 2014'ten beri hemen hemen aynı ekiple çalışıyoruz. Ekibimizin yüzde 90'ı aynı. Aksiyon ekibimiz 4-5 yıldır aynı. At sayımız 70'i geçti. Hayvan kastımız var; koyun, deve, kuş... 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi için getirdiğimiz kuş, dört aydır bizde.

■ Platomuzda cami de var, benzin istasyonu da...

■ Sette yağmur, çamur, balçık olmasın diye drenaj sistemi yaptık. Yeşillik ve doğa içinde olmak kurtardı bizi. Burada kütüphanem var. Zihnimiz çok açılıyor.





BURAK BİR YIL ÇALIŞTI, ROLÜN RUHUNA GİRDİ



Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit karaktere çok iyi oturdu, ruhen işin içine girdi. Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman, 21 yaşında devleti yönetmek için seçiliyor. Onun ruh dünyasını, bakışlarını düşündüğümde aklıma Burak geldi. Bir sene boyunca çalıştı, efsane iş çıkardı.

Bu proje damarlarımızı harekete geçiriyor çünkü Osmanlı'ya özlem var



Hayalim 'Kuruluş Osman'ın uzun süreli devam etmesi. ABD, Avrupa, Endonezya, Çeçenistan, Orta Asya, Güney Afrika, Kafkasya gibi dünyanın birçok yerinden teveccüh ve talep görüyoruz. Setimizi tüm dünyadan sayısız kişi ziyaret etti. Devlet erkanından da çok kişi geldi. Gururluyuz.

İçimizde Osmanlı'ya büyük özlem var. Ben bununla ilgili sosyolojik bir makale yazmak istiyorum. 'Kuruluş Osman', içimizdeki özlem... Yeniden o günlere dönebilme, o saf duyguları yaşayabilme, yeniden kahramanlık mücadelesi verme arzusu... Genetiğimizde de bu var, o parlak günlere dönerek geleceği şekillendirmek istiyoruz. Osman gibi bir kahramanın da yol rehberliği yapmasını... Bu proje damarlarımızı harekete geçiriyor. Biz cihangirane rüyalar gören kadim bir milletiz. Devlet kırmızı çizgimiz. Tarihle ilgili bir proje iyi aktarıldığında insanımız çok seviyor ve bir destan başlıyor.