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'den o soruya cevap! Nebahat Çehre "26 yıldır yalnızım" demişti...

Özel bir davette görüntülenen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. 75 yaşındaki ünlü oyuncu Nebahat Çehre derin dekolteli elbisesi ile adeta genç kızlara taş çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 26 yıldır yalnız olduğunu açıklayan Nebahat Çehre'den bu sözlerini hatırlatan muhabirlere yanıt geldi. İşte Nebahat Çehre'nin 26 yıldır hayatına kimseyi sokmamasının nedeni...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 16:38
Nebahat Çehre'den o soruya cevap! Nebahat Çehre 26 yıldır yalnızım demişti...

Özel bir davette görüntülenen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. 75 yaşındaki ünlü oyuncu Nebahat Çehre derin dekolteli elbisesi ile adeta genç kızlara taş çıkardı.

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Nebahat Çehre'den o soruya cevap! Nebahat Çehre "26 yıldır yalnızım" demişti...
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