Nebahat Çehre'den o soruya cevap! Nebahat Çehre "26 yıldır yalnızım" demişti...
Özel bir davette görüntülenen Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. 75 yaşındaki ünlü oyuncu Nebahat Çehre derin dekolteli elbisesi ile adeta genç kızlara taş çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 26 yıldır yalnız olduğunu açıklayan Nebahat Çehre'den bu sözlerini hatırlatan muhabirlere yanıt geldi. İşte Nebahat Çehre'nin 26 yıldır hayatına kimseyi sokmamasının nedeni...
Giriş Tarihi: 17.11.2019 16:34Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 16:38
Özel bir davette görüntülenen Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. 75 yaşındaki ünlü oyuncu Nebahat Çehre derin dekolteli elbisesi ile adeta genç kızlara taş çıkardı.