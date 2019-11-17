Ruhumuzun derinliklerinde özümüzün

GÜNAYDIN, atv ekranlarında 20 Kasım akşamı izleyiciyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti. 360 dönümlük bir plato içinde kurulu olan sette kendinizi 1200'lü yıllarda buluyorsunuz. Dev prodüksiyon 'Kuruluş Osman' için, kaleler, çadırlar, mağaralar inşa edilmiş, hatta otağların arasından geçen nehir bile düşünülmüş. Dizide kullanılan atlar için arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada atlar eğitmenler eşliğinde doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor. Oyuncular için de her şey düşünülmüş; konaklayacakları, set arasında dinlenecekleri karavanlar yapılmış.





EZBERLERİ BOZACAĞIZ

'Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi, Bozdağ Film'in sahibi Mehmet Bozdağ, tam bir endüstri kurmuş. Kamera arkası ve önünde yaklaşık bin kişi çalışıyor. Bozdağ'la sette bir araya geldik ve merak ettiğimiz her şeyi, bu büyük projenin mimarına sorduk. İşte Bozdağ'ın anlattıkları...

'Kuruluş Osman' ile rutinin dışına çıkmak, hikaye anlatma mantığımızla, oyuncularımızın hazırlanmasıyla, kurduğumuz atmosferle, çadırlarla, mağaralarla ezber bozmak istiyoruz. Çektiğimiz sahneler birkaç hafta konuşulacak, her yerinden duygu akıyor.

HER SAHNE TABLO GİBİ

Dizide 45'e yakın karakter var. Bugüne kadar Türk televizyon tarihinin en fazla karaktere sahip dizilerini yaptık. Bu, projelerin uzun soluklu olmasını sağlıyor; hep aynı karakter ve hikaye etrafında dönmüyor iş. Ciddi bir eleme süresi yaşadık. 6 bin farklı karaktere baktık. Yardımcı oyuncuları bile özenle seçtik. Atların süs eşyasına kadar titiz davrandık. Bizde sadece oyuncu yok, atmosfer var. Her sahnenin tablo gibi durmasını isitiyoruz. O yüzden en ince ayrıntısına kadar çalışıldı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI KOYDUK

Bu işin hem tasarım, hem senaryo aşamasında varım. Farklı farklı işlerde yer alayım diye bir sevdam yok. Biz yaptığımız işin en iyi şekilde olmasını istiyoruz. Prodüksiyon için pastel bir dünya, bir endüstri kurduk. Çadırlarımız bile el yapımı. Sürekli köy, kasaba üretiyoruz. Çok büyük bir ekibimiz var. Kadromuz işe çok hakim. İlk işe başladığımızda çadır nasıl yapılır, kılıç nasıl yapılır bilen yoktu. Sadece iyi oyuncu yetmiyor.

İzleyicinin o dünyaya kendisini adapte etmesi için oyunculara sosyal medya yasağı getirdik. Böyle yaparak gerçekçiliği daha iyi veririz diye düşünüyorum. İzleyici buradaki karakterlere inanmalı. Çok sağlam bir kadro var. 5 bin kişi arasından seçtik.

Bir çadır, bugünkü manada bildiğimiz kurumları yok ama o küçücük çadırda cihanın en büyük devleti kuruluyor. Öyle iyi bir temel atılmalı ki, oradan yetişen bütün kaynak berrak olsun ve tüm çağları etkilesin. Tarih zincirleme ilerliyor. Osman Gazi bu başarıyı göstermemiş olsa, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedemeyecek, Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini yürütemeyecekti. O yüzden Osmanlı'nın hikayesi, aslında hepimizin hikayesi. Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız. O Osman'ın yeniden tarih sahnesine çıkmasını bekliyoruz.

TARİHSEL HAFIZAMIZ ÇOK GÜÇLÜ

Kendime tarihi anlatmak gibi bir misyon yükledim desem hadsizlik olur. Sanatçının bir zihniyet dünyası vardır, neyle besleniyorsa onu neşreder. Ben tarihle besleniyorum ve Türk toplumunun tarihsel hafızasının çok güçlü olduğuna inanıyorum. Ancak onarılması gerektiğini düşünüyorum çünkü 1071 öncesinde başlayan bir kahramanlık çağı var bizim için. Hepimiz yeniden o parlak günlere dönmenin hayalini kuruyoruz. Tarih kitaplarında Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Barbaros Hayrettin'i okuyorsun, onların ne kadar kudretli olduğunu görüyorsun, sonra soruyorsun 'Bugün niye böylesin?' diye. Tarih hem arkamızda istediğimiz bir kudret, hem de bir yük. Bu yükü kaldırmak zorundayız. Ben de kendi adıma elimden geldiğince tarihsel hikayeleri anlatmak istiyorum.

EMİR KOMUTA YOK, İSTİŞARE VAR

Çok güzel bir ekibimiz var. Yönetmenimiz Metin Günay efsane bir isim. Emir komuta zinciri üzerine değil, istişare mekanizması üzerine kuruldu ekip. Herkesin ortak hayalini yaratmaya çalışıyoruz. Ortak bir ekip ruhu oluşturuyoruz. Başarı da böyle geliyor.



SAVAŞÇI GİBİ OLDUM, BUGÜNÜN İNSANİ DEĞİLİM ARTIK

■ Bundan sonra Malazgirt Zaferi projemiz var, onu film yapacağım. Büyük bir prodüksiyon olacak. Sonra Barbaros Hayrettin Paşa dönemi var. Tarihi işler yapa yapa günümüz dünyasında savaşçı gibi oldum. Bugünün insanı değilim artık; hareketlerim, tavırlarım bile değişmeye başladı.



DÖRT GÜN DAĞDA KALIP ÇEKİM YAPTIK

■ Üç gün sete iki saat uzaklıktaki bir yere gidip kamp kurduk. Yol olmadığı zaman ekipmanlar halatlarla, araçlarla indirildi. O aksiyon sahnesi dört gün sürdü. Herkes dağda kaldı.

Öyküyü hayal dünyamdan şekillendiriyorum

■ Günde 17 saat çalışıyorum. Fragmanla da ilgileniyorum, kostüm, bütçe gibi detayların kararlarını da veriyorum. Tarih bölümü mezunuyum. Kuruluş dönemiyle ilgili kaynak sayısı çok az. Tarihçiler bu dönemi sınırlı kaynaklar üzerinden şekillendiriyorlar. Ben de hikayeyi, kendi hayal dünyamdan, ruh dünyamdan şekillendiriyorum. Hikayeyi anlatırken entrika ve maceraya dikkat ediyorum. Kahramanımızın adım adım oraya gitme hikayesini anlatıyoruz.