Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Kasım 2019 Pazar günlük burç yorumları! - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Kasım 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Kasım 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dur ve Kendini Dinle" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 KASIM 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Neptün 15 derece ile Balık burcunun tam kalbinde konumlanıyor. Birçok liderin sağlık sorunu dünya basınında gündeme gelirken, gezegenlerin safları sıklaştırması siyasete destek veren kurum ve markaların yön değiştirdiğinin de ilk sinyallerini verebilir. Gökyüzü su ve toprak burçlarında ikiye bölünürken, iklim sorunları eş zamanlı birçok sivil toplum örgütünü harekete geçirebilir.

KOÇ: Bugün hedeflerin doğrultusunda hareket edeceksin. Gün içinde yaşayacağın aksilikler canının sıkılmasına neden olabilir. Hayatındaki dağınık alanları toparlarken eski anılara denk gelmen seni geçmişe götürebilir. Tüm bunlara rağmen havanın tadını çıkarmak isteyeceğin bir gün. Yeni umutlar ve yeni heyecanlar duyacaksın içinde.

BOĞA: Bugün olayların aydınlık tarafında kalmak isteyecek ve yakın çevrende olan tartışmalara katılmayacaksın. Ailenle bir yemek davetine katılabilir, ilginç tesadüfler yaşayabilirsin. Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğin seyahat fırsatları önüne gelebilir. Başkalarının sırlarıyla ilgili farkında olmadan pot kırabilirsin. Zor işlerin üstesinden sabrınla gelebileceksin.

İKİZLER: Güne olumlu düşüncelerle başlaman, iyi olayların habercisi olacak adeta. Özellikle maddi konularda birikim yapmak ya da eşini, ailedeki sözü geçen insanları (baba ya da baba ailesi) bu konularda yönlendirmek adına ideal bir gün senin için. Çevrendeki kişiler için adeta bir şans olacaksın. Telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerde sıkıntı çıkabilir.