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Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran yaşadığı duygusal anları paylaştı!

Naim Süleymanoğlu’nun ölüm yıl dönümünde, Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları başarılı sporcuyu ’nde andı… Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin oyuncuları ve yaşadıkları duygusal anları seyirci ile paylaştı…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:49
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck yaşadığı duygusal anları paylaştı!

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin oyuncuları Selen Öztürk ve Hayat Van Eck beyaz perdeden önce Kahvaltı Haberleri'nin stüdyosuna konuk oldu… Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları, ölüm yıl dönümünde başarılı sporcu Naim Süleymanoğlu'nu andılar.

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, yaşadıklarını canlı yayında böyle anlattı!

Naim Süleymanoğlu'na benzerliğiyle dikkatleri üstüne çeken Hayat Van Eck ve Naim'in annesini canlandıran Selen Öztürk yaşadığı duygusal anları seyirci ile paylaştı…

Hayat Van Eck: Naim Süleymanoğlu boşu boşuna genç yaşta rahmetli olmadı, çok bedel ödedi

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Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck yaşadığı duygusal anları paylaştı!
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