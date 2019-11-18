Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck yaşadığı duygusal anları paylaştı!

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin oyuncuları Selen Öztürk ve Hayat Van Eck beyaz perdeden önce Kahvaltı Haberleri'nin stüdyosuna konuk oldu… Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları, ölüm yıl dönümünde başarılı sporcu Naim Süleymanoğlu'nu andılar.
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, yaşadıklarını canlı yayında böyle anlattı!
Naim Süleymanoğlu'na benzerliğiyle dikkatleri üstüne çeken Hayat Van Eck ve Naim'in annesini canlandıran Selen Öztürk yaşadığı duygusal anları seyirci ile paylaştı…