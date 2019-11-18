'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay’dan kötü haber!

Sevilen şarkıcı Gülay yıllardır savaştığı kanser iki kere yendi. Dün gece geç saatlerde rahatsızlanan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu haber şarkıcının yakınlarını ve hayranlarını korkuttu.

KANINDA YÜKSEK ORANDA ENFEKSİYON ÇIKTI

'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Gülay, yıllar önce iki defa kanseri yendi. Şarkıcının dün aniden rahatsızlanmasıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi.