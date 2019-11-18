D&R’da yıldızlar geçidi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüisimler, D&R Live etkinlikleri kapsamında D&R mağazalarında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında; Norveç'in ünlü polisiye yazarı Jo Nesbo Kanyon, yeni kitabı 'Her Yerde Kan Var' ile Ayşe Kulin Capacity, yeni kitabı Kara Kutu ile gazeteci ve yazar Soner Yalçın Emaar D&R'daydı. Ünlü sanatçı Ege, 'Asil Dede'nin Düğünü' adlı ikinci kitabıyla Trabzon, 'Çukur' dizisinin senaristi Gökhan Horzum Akasya, oyuncu Buğra Gülsoy, ilk romanı 'Birinci Kıyamet: Güneşin Battığı Yer' ile Kanyon, İclal Aydın Urfa, Emre Alkin ise Antalya D&R'da kitaplarını imzaladı.