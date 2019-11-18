Hadise'den aşk itirafı! Hadise: Yalnız olduğumu kim söylüyor?
Ünlü şarkıcı HadiseKKTC'deki konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde adı Sevgilisi Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz ile adı aşk dedikodularına karşına Hadise "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. İşte Hadise'nin yalnızlık sorusuna cevabı...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:20Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:21
Ünlü şarkıcı HadiseKKTC'deki konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.