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'den aşk itirafı! Hadise: Yalnız olduğumu kim söylüyor?

Ünlü şarkıcı 'deki konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde adı Sevgilisi Aslı Enver'den ayrılan ile adı aşk dedikodularına karşına Hadise "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. İşte Hadise'nin yalnızlık sorusuna cevabı...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:21
Hadise'den aşk itirafı! Hadise: Yalnız olduğumu kim söylüyor?

Ünlü şarkıcı 'deki konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Hadise'den aşk itirafı! Hadise: Yalnız olduğumu kim söylüyor?
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