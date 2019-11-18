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'nin 'su 'den çok özel açıklama! Feride Çetin Hercai'de Reyyan'ın annesi ama...

Atv ekranlarında yayınlanan '' dizisinde '' karakterini canlandıran , kariyeri ve özel hayatı hakkında 'a konuştu. Geçtiğimiz günlerde yıldırım nikahı ile sinema yazarı Murat Özer'le evlenen oyuncu Feride Çetin, yeni kitabı 'Annemiz Aşktır'ı da hangi duygularla kaleme aldığını anlattı... Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin yaptığı paylaşımla bebek beklediği müjdesini vermişti. Feride Çetin yaptığı samimi açıklamalarda " Kendi çekirdek ailemi kurmam için geçmem gereken imtihanlar varmış. Artık sevmenin ve anne olmanın zamanı geldi." sözlerine yer verdi. İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in GÜNAYDIN'dan Özlem Avcı ile yaptığı keyifli söyleşi...

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 18.11.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:48
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den çok özel açıklama! Feride Çetin Hercai'de Reyyan'ın annesi ama...

Oyunculukla ilgili nasıl hayalleriniz var?

20 yıl önce kamera arkasında işimi devam ettirmek gibi bir idealim vardı. Ama şans eseri 'İki Genç Kız' filmiyle kamera önüne geçtim. Ondan sonra da sahnede olmaktan ne kadar hoşlandığımı anladım. Küçükken aile toplantılarında taklitler yapardım. Ama bunu meslek olarak seçmek özellikle bizim zamanımızda sorun teşkil ediyordu çünkü ebeveynlerimiz daha garantili işler seçmemizi öneriyordu. Son yıllarda 80 ülkeye Türk dizileri satılmaya başladığından beri oyunculuk gözde meslek oldu. Artık aileler çocuklarını bu konuda destekliyorlar. Ben de zaman içinde oyunculuğu çok sevdim. Mizacıma uygun olduğuna karar verdim bu mesleğin. Diğer yandan yazma ile ilişkim devam ediyor. İlk kitabım 'Duygu Dünyamın Şakası' öykü türündeydi. Bu yolculukta tecrübelerimi yazarak paylaşmanın kıymetine inandım. Deneme türünde hayatımı paylaşmayı seviyorum.

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Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den çok özel açıklama! Feride Çetin Hercai'de Reyyan'ın annesi ama...
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