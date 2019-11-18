Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den çok özel açıklama! Feride Çetin Hercai'de Reyyan'ın annesi ama...

Oyunculukla ilgili nasıl hayalleriniz var?



20 yıl önce kamera arkasında işimi devam ettirmek gibi bir idealim vardı. Ama şans eseri 'İki Genç Kız' filmiyle kamera önüne geçtim. Ondan sonra da sahnede olmaktan ne kadar hoşlandığımı anladım. Küçükken aile toplantılarında taklitler yapardım. Ama bunu meslek olarak seçmek özellikle bizim zamanımızda sorun teşkil ediyordu çünkü ebeveynlerimiz daha garantili işler seçmemizi öneriyordu. Son yıllarda 80 ülkeye Türk dizileri satılmaya başladığından beri oyunculuk gözde meslek oldu. Artık aileler çocuklarını bu konuda destekliyorlar. Ben de zaman içinde oyunculuğu çok sevdim. Mizacıma uygun olduğuna karar verdim bu mesleğin. Diğer yandan yazma ile ilişkim devam ediyor. İlk kitabım 'Duygu Dünyamın Şakası' öykü türündeydi. Bu yolculukta tecrübelerimi yazarak paylaşmanın kıymetine inandım. Deneme türünde hayatımı paylaşmayı seviyorum.