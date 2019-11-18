Öner Akgün ile Aslı Kunter davalık oldu! Kızlarımı aldı geri getirmedi

TATİLLERDE GÖREBİLİR

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öner Akgün ile Aslı Kunter; 2011 yılında evlenmiş, geçtiğimiz Şubat ayında boşanmıştı. Çiftin iki kızının velayeti anne Kunter'e verildi. Mahkeme, baba Akgün'ün kızlarını özel günlerde ve tatillerde görmesine izin verdi.



'KIZLAR GİTMEK İSTEMEDİ'

Ancak 26 Mayıs'ta Akgün, annelerinin evinden aldığı iki kızını geri getirmedi. Anne Kunter de polise başvurdu. İfadesi alınan Akgün, kızların eve gitmek istemediğini söyledi. Akgün hakkında 'çocuğu alıkoyma, kaçırma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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