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ile davalık oldu! Kızlarımı aldı geri getirmedi

İş adamı , velayetleri eski eşi ’de olan iki kızını annelerinin evinden aldı. Ancak eve geri getirmedi. Kunter’in şikayeti üzerine, Akgün hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Öner Akgün ile Aslı Kunter davalık oldu! Kızlarımı aldı geri getirmedi

TATİLLERDE GÖREBİLİR
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öner Akgün ile Aslı Kunter; 2011 yılında evlenmiş, geçtiğimiz Şubat ayında boşanmıştı. Çiftin iki kızının velayeti anne Kunter'e verildi. Mahkeme, baba Akgün'ün kızlarını özel günlerde ve tatillerde görmesine izin verdi.

'KIZLAR GİTMEK İSTEMEDİ'
Ancak 26 Mayıs'ta Akgün, annelerinin evinden aldığı iki kızını geri getirmedi. Anne Kunter de polise başvurdu. İfadesi alınan Akgün, kızların eve gitmek istemediğini söyledi. Akgün hakkında 'çocuğu alıkoyma, kaçırma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Öner Akgün ile Aslı Kunter davalık oldu! Kızlarımı aldı geri getirmedi
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