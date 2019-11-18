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Usta tiyatrocu 92 yaşında hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu 92 yaşında hayatını kaybetti. 'in sınıf arkadaşı olan Birsel'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:33
Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter'in vefatının hemen sonrasında bu kez Jale Birsel'in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir'den geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel'in İzmir Çiğli'de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

DEVLET TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA

Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

JALE BİRSEL KİMDİR

Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.

38 Yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbibrinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.

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