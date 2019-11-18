Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Kasım 2019 Pazartesi günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Kasım 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Kasım 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bebeğinizin burcu size ne anlatıyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür -Jüpiter iletişimi eski siyasetçileri gündeme getirirken, uluslararası gündemde birbirine meydan okuyan siyasetçileri görebiliriz. 3 Ekim 1932 kuruluşlu Irak, dünya gündeminin en önemli başlığı haline gelebilir.

KOÇ: Girişimci tarafının ön planda olduğu bugün yeni fikirlerle iş yerinde fark yaratabilir, dikkatleri üzerine çekebilirsin. Özel hayatınla ilgili planladığın konuşmayı akşam saatlerinde gerçekleştirmek isteyeceksin. Bankaya kredi gibi bir başvuruda bulunduysan olumlu dönüş alabilirsin.

BOĞA: Kaygılarından arınıp, geçmişe önem vermeme konusunda gayret içindesin. İçinde bulunduğun durumu tutarlılıkla sürdürmeye devam edersen senin için olumlu sonuçlar ortaya çıkacak. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, ortağınla fikir ayrılığına düşebilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişiyle bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz.

İKİZLER: Üretken ve çevrendekilere yardımcı tavrının sana olumlu geri dönüşleri olacak. Telefon konuşmalarında yaşayabileceğin ufak tefek iletişim problemleri seni işine odaklanmaktan alıkoyabilir. Ortak çalışmalarda karşı tarafın da fikirlerini almalı ve seninle aynı işi yapan meslektaşlarına destek vermelisin.