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Efsane geri döndü!

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Efsane geri döndü!
TÜRK müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, kış sezonunu Günay Restaurant'ta açtı. Sahne öncesi, önümüzdeki üç programında da yer kalmadığını öğrenen Gündeş, bu yoğun ilgiye teşekkür etti. Şubat'a kadar her cuma sahneye çıkacağı mekandaki konserinin ilk yarısında Alex Perry imzalı siyah elbise giyen Gündeş, ikinci yarıda Zuhair Murad imzalı mavi bir tulum tercih etti. Gündeş'i dinleyenler arasında; cemiyet ve sanat hayatının ünlüleri de vardı. Aslı-Bora Pehlivan, Derya Ayaydın, Gamze- Nedim Keçeli, Mina-Serhat Mert, Selma-Müge Kızıltan, Uğur Akkuş-Ebru Şallı, gece boyunca Gündeş'e eşlik etti.
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