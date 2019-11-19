Emel Sayın ve Ferhat Göçer’le film gibi bir gece

BUGÜN NELER OLDU

Sanat müziğinin en güçlü seslerinden Emel Sayın ve usta yorumcu Ferhat Göçer; Günay'da peş peşe sahneye çıktı. Önce Emel Sayın, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Sanatçı, performansının son bölümünde sahneye gelip kendisine sürpriz yapan Göçer'le düet yaptı. Göçer duygularını şöyle dile getirdi: "Şu an kendimi hayatımın en güzel filminde başrol oynuyor gibi hissediyorum. Mavi Boncuk'a hayatı boyunca gözlerinin içine bu kadar yakından bakıp şarkı söyleyen tek erkek benim. Çok şanslıyım. İnsan onunla yan yana gelince ister istemez heyecanlanıyor..."