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Filmimin adı ‘Yalnız Deniz’ olsun

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Filmimin adı ‘Yalnız Deniz’ olsun
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde Gezegen Mehmet'in programına konuk oldu. Seki, bir soru üzerine hayatının film olmasını çok istediğini söyleyerek "Adı 'Yalnız Deniz' olabilir. Filmi beş sene sonra çekeriz belki" dedi. Senaryo için de aklında bir isim olduğunu söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben sadece şarkı yazabiliyorum. İkinci kitabım yayınlandı ama senaryo yazmak başka bir şey." Seki, kendisini kimin oynayacağı konusunda ise henüz bir fikrinin olmadığını dile getirdi.
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Filmimin adı ‘Yalnız Deniz’ olsun
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