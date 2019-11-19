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Son Dakika Haberi: Ünlü şarkıcı Sezer hastaneye kaldırılmıştı! İşte Gülay’ın son sağlık durumu…

Şarkıcı ’ın sağlık durumu hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3 gün önce vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Gülay'ın tedavisi devam ediyor. “Cesaretin var mı aşk” şarkısıyla tanınan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Gülay Sezer, kanseri iki kez yenmişti. Hastanelik olan 49 yaşındaki şarkıcı Gülay’ın tedavisi sürüyor. Kan değerleri normale dönen ünlü sanatçının bir hafta sonra taburcu olması bekleniyor. İşte şarkıcı Gülay’ın sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:43
Son Dakika Haberi: Ünlü şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırılmıştı! İşte Gülay’ın son sağlık durumu…

Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan şarkıcı ve besteci , sevenlerini korkuttu. "Cesaretin Var mı Aşka?" şarkısıyla90'lı yıllara damga vuran Gülay Sezer, dün gece aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Ayrıca yapılan tetkiklerde şarkıcının kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı.

SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Hastaneden bir fotoğrafı yayınlanan şarkıcının bitkin hali sevenlerini derinden üzdü. 49 yaşındaki şarkıcının bir süre hastaneden tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Ünlü şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırılmıştı! İşte Gülay’ın son sağlık durumu…
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