Son Dakika Haberi: Ünlü şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırılmıştı! İşte Gülay’ın son sağlık durumu…

Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan şarkıcı ve besteci Gülay, sevenlerini korkuttu. "Cesaretin Var mı Aşka?" şarkısıyla90'lı yıllara damga vuran Gülay Sezer, dün gece aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Ayrıca yapılan tetkiklerde şarkıcının kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı.

SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Hastaneden bir fotoğrafı yayınlanan şarkıcının bitkin hali sevenlerini derinden üzdü. 49 yaşındaki şarkıcının bir süre hastaneden tedavi görmesi gerektiği belirtildi.