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Ünlü geçirdi! Karşıdan karşıya geçmek istiyordu…

Yeniköy’de olan Köybaşı Caddesi sahil hattında geçen cuma günü yürüyüş yapan ünlü , yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:43
Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi! Karşıdan karşıya geçmek istiyordu…

Bu sırada hız yaptığı iddia edilen Ahmet A., kullandığı otomobille Uras'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uras yere savruldu. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Uras, hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hürriyet'in haberine göre; Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Uras, yoğun bakım servisine alındı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. ise işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ahmet A., ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KALBİNDEKİ SEVGİYİ GÖNDEREN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'

Cihangir'de ve Caddebostan'da yoga eğitimleri veren Uras için yogaseverler "Kalplerimiz bir! Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Zeynep Hoca'mız için şifa dileklerini, dualarını, kalbindeki sevgiyi gönderen herkese sonsuz teşekkürler" mesajı yayınladı.

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Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi! Karşıdan karşıya geçmek istiyordu…
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