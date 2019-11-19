Yıldız Kenter nerede defnedilecek? Yıldız Kenter'in cenaze töreni ile ilgili açıklama...

Yeşilçam'ın unutulmayacak isimlerinden, usta tiyatrocu Yıldız Kenter 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılarla dolu yaşamı akciğer rahatsızlığı nedeni ile son bulan Yıldız Kenter sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Öğrencileri ve sanatçı arkadaşları ölüm haberinin üzerine hastaneye akın ettiler. Sosyal medya hesaplarından veda mesajları yayınlayan ünlü isimler Yıldız Kenter'e sevgilerini ve duydukları saygıyı dile getirdiler. Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz Oktay Kaynarca'nin Yıldız Kenter'e veda paylaşımı ise oldukça duygusaldı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Yıldız Kenter bugün toprağa verilecek. Türkiye'nin sevdiği isim Yıldız Kenter'in cenazesi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Yıldız Kenter nerede defnedilecek? Yıldız Kenter'in cenaze töreni ne zaman? soruları yanıt buldu. İşte unutulmayacak isimler arasına adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Yıldız Kenter'in cenaze töreni ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.11.2019 07:56Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 08:12
Yeşilçam'ın unutulmayacak isimlerinden, usta tiyatrocu Yıldız Kenter 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılarla dolu yaşamı akciğer rahatsızlığı nedeni ile son bulan Yıldız Kenter sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.