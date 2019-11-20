Büyük usta ‘Gide Gide’ sergisiyle anılıyor

BUGÜN NELER OLDU

İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği); 60'ıncı yılını, tüm seneye yaydığı sergilerle, söyleşilerle, fotoğraf ve film gösterimleriyle kutlamaya devam ediyor. İFSAK, 60 Yılda 60 Etkinlik kapsamında; gazeteci, ressam ve fotoğraf ustası Fikret Otyam'ı 'Gide Gide' adlı fotoğraf sergisiyle ağırlıyor. Sergi; Otyam'ın, 1953-1996 yılları arasında Anadolu insanının yaşamını belgelediği ve 'Fotoğraflarla Gide Gide' başlığı altında topladığı eserlerinden seçilen 60 fotoğraftan oluşuyor. 'Gide Gide Fikret Otyam Sergisi'ni 6 Aralık'a kadar İFSAK Galeri'de gezebilirsiniz.