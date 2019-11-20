Charlie’nin seçtiği tek Türk

ŞİRKET DAVET ETTİ

GEÇTİĞİMİZ aylarda bazı sahneleri İstanbul'da çekilen Charlie'nin Melekleri filminde bir de Türk'ün rol aldığı ortaya çıktı. Rachel Araz, filmin Kapalıçarşı sahnelerinde turist rolünde oynadı. Araz, çekim sonrası Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska ile bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirmiş. Sosyal medya fenomeni Araz, şunları söyledi: "Filmde oynayan tek Türk bendim. Davet film şirketinden geldi. Sette dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte olmak heyecan vericiydi. Benim için çok özel bir deneyim oldu."

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