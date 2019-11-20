Dosyası kabarık çıktı

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Ünlü jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen'in özel muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülmüştü. Bu suç kapsamında tutuklanan Sevilen hakkında dava açılmış, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma aşamasında serbest bırakılan profesör, hüküm ile birlikte yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sevilen hakkında verilen cezanın gerekçesi açıklandı. 115 sayfalık gerekçeli kararla birlikte Sevilen ile ilgili skandal bir olay daha gün yüzüne çıktı. 1998'DE TECAVÜZ ETMIŞKararda, Sevilen'in 1998'de S.E. isimli kadın hastasına tedavi bahanesiyle tecavüz ettiği, kadının Tabipler Odası'na dilekçe yazıp yaşadıklarını anlattığına yer verildi. Şikayetin ardından Sevilen'in 6 ay süreyle geçici olarak meslekten men edildiği, bu cezayı Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu'nun oy birliğiyle onadığı ifade edildi. Ancak Sevilen'in bu eyleminin adliyeye intikal ettirilmediğine vurgu yapıldı. Yani S.E.'ye tecavüz iddiasıyla ilgili idari olarak cezalandırılan Sevilen'e adli yönden hesap sorulmadığı ortaya çıktı. Mahkeme S.E. isimli kadına yönelik yapılan tecavüz olayıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık, 1998'de gerçekleşen olayı soruşturacak.