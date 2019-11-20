Ebru Gündeş’ten sahnede rap

BUGÜN NELER OLDU

USTAyorumcu Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde Elexus Hotel'in dördüncü yılını ve K.K.T.C'nin 36'ncı yılını sahnede kutladı. Gecede beyaz bir takım elbise tercih eden sanatçı, rap türündeki 'Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı söyleyerek hayranlarını şaşırttı. Sevenlerinin karşısına 40 parçadan oluşan bir repertuvarla çıkan Gündeş, üç saat sahnede kaldı. Konserinde ünlü sanatçıyı 2 bin 500 kişi dinledi. Yoğun ilgi gören gecede Gündeş; şarkıları ve sahne performansı ile konuklara unutulmaz güzel bir gece yaşattı.