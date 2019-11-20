Haberler > Günaydın Haberleri > Şiddet mağduru kadınlara destek

Şiddet mağduru kadınlara destek

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Şiddet mağduru kadınlara destek
İstanbul'daki başkonsolos ve fahri konsolos eşleri tarafından kurulan Spouses of the Consular Corps of Istanbul-SCCI; şiddet mağduru kadınlar için buluştu. İngiliz Konsolosluğu'nda gerçekleşen etkinlik, cemiyetin önde gelen isimleri tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Kuveyt Başkonsolosu'nun eşi, SCCI Başkanı Hebah Al Matrook ile kurucu üye ve Başkan Yardımcısı Mina Argün'ün evsahipliğindeki geceden elde edilen gelir, mağdur kadınlara yardım amaçlı kullanılacak. Çalışmada, desteğe en acil ihtiyacı bulunan kadınlar 'Mor Çiçekler' olarak adlandırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddet mağduru kadınlara destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN