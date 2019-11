Şiddet mağduru kadınlara destek

BUGÜN NELER OLDU

stanbul'daki başkonsolos ve fahri konsolos eşleri tarafından kurulan Spouses of the Consular Corps of Istanbul-SCCI; şiddet mağduru kadınlar için buluştu. İngiliz Konsolosluğu'nda gerçekleşen etkinlik, cemiyetin önde gelen isimleri tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Kuveyt Başkonsolosu'nun eşi, SCCI Başkanı Hebah Al Matrook ile kurucu üye ve Başkan Yardımcısı Mina Argün'ün evsahipliğindeki geceden elde edilen gelir, mağdur kadınlara yardım amaçlı kullanılacak. Çalışmada, desteğe en acil ihtiyacı bulunan kadınlar 'Mor Çiçekler' olarak adlandırıldı.