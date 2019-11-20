Zirvede iki günlük eğlence

BUGÜN NELER OLDU

PALANDÖKEN'DE13-14 Aralık'ta gerçekleşecek olan Icebreak Festivali, binlerce müzikseveri bir araya getirecek. Ceza, Mor ve Ötesi, Anıl Piyancı, Pera ve Deeperise'ın performans sergileyeceği festivalde; happy hour, after ski, lobi ve gece etkinlikleri Polat Erzurum Resort'ta gerçekleşecek. Biletlerin 500-1100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu organizasyonda katılımcılar; kar kalitesi, uzun pistleri ve yılın 5 ayı kayak yapmaya elverişli yapısıyla Palandöken kayak merkezinde iki gün boyunca eğlenceye doyacak.