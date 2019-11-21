25 Kasım’da tiyatro yönetecek

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NalanAksoy'un kızı Cemre Su Salur, Walt Disney'in kurduğu ve birçok Hollywood yıldızının okuduğu Amerika'daki California Institute of the Arts'ta oyunculuk eğitimi alıp geçen yıl mezun oldu. Arnaud Mueunier'in yönettiği tiyatro oyunu 'Fore'un başrolünde oynayan Salur, ardından Void adlı bir yapım şirketi kurdu. İlk işi Kanadalı yazar Anne Carson'ın Antigone adlı eserini Türkçe'ye çevirmek olan genç yetenek, bununla da kalmayıp yönetmen oldu. 23 yaşındaki Salur; daha önce Amerika, Fransa, İskoçya'da sergilediği oyunu, Türkiye'de ilk kez sahneye koyacak. 5 aydır hazırlıkları süren 'Antigone', 25 Kasım'da Maslak TİM'de sahnelenecek. Bir ablanın savaşta kaybettiği kardeşinin acısını anlatan oyunda; Buket Gülbeyaz, Diyar Karadaş, Mertcan Şemey ve Dila Yağcı gibi isimler rol alıyor.