Brad Pitt’in sevgilisi olduğu iddia edilen Alia Shawkat kimdir? Güzel oyuncu kaç yaşında ve nereli?

Alia Shawkat, Brad Pitt ile birlikte görüntülenmesinin ardından magazin gündemine oturdu. Yakışıklı oyuncu ile adı aşk iddialarına karışan Irak asıllı güzel yıldızın geçtiğimiz günlerde Brad Pitt ile iki farklı mekanda birlikte görüntülenmişti. İkilinin bir sergide çekilen fotoğraflarının ardından birlikte yemek yerken görüntülenmesi, söz konusu iddiaları güçlendirirken kısa süre içerisinde magazin gündeminde önemli ölçüde yer kaplamayı başaran konu, sosyal medya kullanıcıları arasında da konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin akabinde "Alia Shawkat kimdir?" sorusu, arama motorlarının en çok sorgulanan konularından bir tanesi halini geldi. İşte Alia Shawkat hakkında merak edilenler.

ALİA SHAWKAT KİMDİR?

30 yaşındaki Alia Sahawkat, oyuncu ve film yapımcısI. Aynı zamanda resimle de ilgileniyor. Shawkat ayrıca caz kulüplerinde şarkı da söylüyor. Bitt ile Shawkat önce 21 Eylül'de A Play is a Poem adlı oyunun açılışında, 24 Ekim'de, Mike Birbiglia'nın tek kişilik oyunu The New One'ı oyununda bir araya gelmişti.