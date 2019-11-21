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İş dünyasının Oscar’ları belirlendi

Giriş Tarihi: 21.11.2019
İş dünyasının Oscar’ları belirlendi
Her yıl 70'ten fazla ülkeden 12 binden fazla başvurunun alındığı The Stevie Awards for Women in Business ödüllerinin 16'ncısı bu yıl New York'ta düzenlendi. Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards'da, 200 kişilik jüri, kadın girişimcilerin projelerini değerlendirdi. Etkinlik kapsamında üç altın ödül birden kazanan Seda Kalyoncu, tüm dünyada 'sanayi' kategorisinde Yılın Kadını ve En Yenilikçi Kadın ödülünü aldı. Kalyoncu ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da da Yılın Kadın Yöneticisi seçildi.
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İş dünyasının Oscar’ları belirlendi
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