Haberler > Günaydın Haberleri > İstanbul, Charlie’nin Melekleri ile dünya sahnesinde

, ’nin ile dünya sahnesinde

Giriş Tarihi: 21.11.2019
İstanbul, Charlie’nin Melekleri ile dünya sahnesinde
İstanbul'da Tarihi Yarımada, 'Charlie'nin Melekleri'nin yeni serüveninde görkemli dokusuyla dünyayla buluşuyor. Türkiye'de 29 Kasım'da gösterime girecek olan filmin bir bölümü İstanbul'da geçiyor. Meleklerin yeni maceraları ve görevleri sırasında, İstanbul'un ve Four Seasons Hotel Sultanahmet'in etkileyici atmosferi filme yansıyor. Türkiye'nin tanıtımı için büyük önem taşıyan filmin başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart üstlenyor. Filmi, Elizabeth Banks yönetiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul, Charlie’nin Melekleri ile dünya sahnesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN