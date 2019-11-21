İstanbul, Charlie’nin Melekleri ile dünya sahnesinde

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Tarihi Yarımada, 'Charlie'nin Melekleri'nin yeni serüveninde görkemli dokusuyla dünyayla buluşuyor. Türkiye'de 29 Kasım'da gösterime girecek olan filmin bir bölümü İstanbul'da geçiyor. Meleklerin yeni maceraları ve görevleri sırasında, İstanbul'un ve Four Seasons Hotel Sultanahmet'in etkileyici atmosferi filme yansıyor. Türkiye'nin tanıtımı için büyük önem taşıyan filmin başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart üstlenyor. Filmi, Elizabeth Banks yönetiyor.