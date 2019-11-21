Ne yapayım yani adamı döveyim mi?

BUGÜN NELER OLDU

Müzik dünyasının sevilen isimleri, önceki gün Jolly Joker'in 10'uncu yılının kutlandığı, Vadistanbul Jolly Joker'de düzenlenen partide buluştu. Geceye katılanlar arasında; Berkay, Demet Akalın-Okan Kurt, Fettah Can-Cansu Kurtçu, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Merve Özbey, Behzat Gerçeker ve Samsun Demir de vardı. Gecede sanatçılar, sahneye çıkıp sevilen şarkılarını seslendirdi. Gazeteciler girişte Demet Akalın'a, geçtiğimiz aylarda yaşanan saat krizi nedeniyle arasının bozuk olduğu Berkay'ın da mekanda olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, "Ne yapayım? Öldüreyim mi adamı? Benim olduğum yerde sıkıntı olmaz" diye cevap verdikten sonra içeri girdi.Berkay, geceyle ilgili "Yıllardır beraber ekmeğimizi paylaştığımız kardeşlerimizle burada hep beraber eğleneceğiz" dedi. Ünlü sanatçı, gazetecilerin, "Kızlarınız Arya ve Zeyno arasında kıskançlık başladı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, Arya biraz kıskanmaya başladı ama bize çaktırmamaya çalışıyor. Bir süre sonra hem çok iyi kardeş, hem çok iyi iki arkadaş olacaklar." Akalın'la ilgili soruları yanıtlamayan popçu, yeni otomobiliyle ilgili ise "Yıllardır çalışıyorum. Araba satıp, başka araba almam çok normal. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Alnımızın teriyle alıyoruz" diye konuştu.Partiye katılanlar arasında fantezi müziğin ünlü sesi Cengiz Kurtoğlu da vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana "Çırağım" dediği Hakan Altun'un girmesiyle eğlenceli anlar yaşandı. Kurtoğlu, Altun'un eline sarılarak, "Öpeyim Hakan Abi" diye takıldı.