Şarkıcı Altay, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü'nün otizmli çocuklar yararına New York'ta düzenlediği gecede sahneye çıktı. Amerika'da yaşayan işadamı Uğur Aksu önderliğindeki geceye, New York Başkonsolosumuz Alper Aktaş, işadamı Ali Aksu ve eşi Betül Aksu'nun yanı sıra New York'ta yaşayan Türk işadamları katıldı. Altay'ın şarkılarıyla renk kattığı gecede yapılan yardımlarla, onlarca otizmli çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak.