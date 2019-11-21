Seyirci en çok Alıce ile zengin mutfağı’nı sevdi

BUGÜN NELER OLDU

24 ülkede aynı anda gerçekleşen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Yılın Bileti oylamasında, 2019'un en beğenilenleri belli oldu. Ödüller, UNIQ Box'ta gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu.Sanatseverler, Biletix'in resmi internet sitesinde oylama yaparak en'lerini seçti. Birçok müzik türünden yabancı sanatçının ağırlandığı 2019'da; Türkiye'nin farklı bölgelerinde konser veren Rus piyanist Evgeny Grinko, müzikseverlerin en beğendiği yabancı sanatçı olarak birinci sıraya oturdu. Trakya Müzik Festivali-Erikli, en beğenilen festival olarak belirlendi. Sahne sanatları kategorisinde Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyunu ve 'Alice Müzikali' ödüle layık görüldü. En beğenilen standup/ komedi sanatçısı Kaan Sekban oldu. Katılımcıların en beğendikleri mekanlar ise Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Volkswagen Arena ve Zorlu PSM. Oylamaya katılanlar, 2020'de sahnede görmek istedikleri performansları da paylaştı. Sezen Aksu, Tomorrowland, Metallica, Muse ve Coldplay öne çıkan isimler oldu.Türkiye, oylamaya katılım sayısıyla 24 ülke arasında birinci oldu. Anketin global sonuçlarına göre ise rock esintili pop ikonu Pink, En Beğenilen Sanatçı kategorisinde birincilik koltuğuna layık görüldü. Pink'i, dünyaca ünlü rock grubu Metallica ve geçen senenin de birincisi olan BTS takip etti.