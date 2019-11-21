Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Siyasetiniz de insanlığınız da yerin dibine batsın’

‘Siyasetiniz de insanlığınız da yerin dibine batsın’

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 21.11.2019
‘Siyasetiniz de insanlığınız da yerin dibine batsın’
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 79'uncu güne girdi. Günlerdir sessiz kalıp annelerin feryadını görmezden gelen birçok sanatçıya karşı Murat Kekilli sert konuştu. Daha önce de annelere destek veren Kekilli, şunları söyledi: "79 gün oldu ve o kadınlar hâlâ Diyarbakır parti il binası önünde evlatlarının yolunu gözlüyor. Bu konuda insanlıktan mı nasip alamadınız, yoksa efendilerinizden emir mi bekliyorsunuz? Sizin siyasetiniz, emir vereniniz, itaatiniz ve insanlığınız yerin dibine batsın."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Siyasetiniz de insanlığınız da yerin dibine batsın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN