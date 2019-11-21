‘Siyasetiniz de insanlığınız da yerin dibine batsın’

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklarınındağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 79'uncu güne girdi. Günlerdir sessiz kalıp annelerin feryadını görmezden gelen birçok sanatçıya karşı Murat Kekilli sert konuştu. Daha önce de annelere destek veren Kekilli, şunları söyledi: "79 gün oldu ve o kadınlar hâlâ Diyarbakır parti il binası önünde evlatlarının yolunu gözlüyor. Bu konuda insanlıktan mı nasip alamadınız, yoksa efendilerinizden emir mi bekliyorsunuz? Sizin siyasetiniz, emir vereniniz, itaatiniz ve insanlığınız yerin dibine batsın."