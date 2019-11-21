Tülin Şahin'den kızı Siena Leyla ile yeni paylaşım! İşte Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla...

Ünlü model Tülin Şahin Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. 4 Kasım'da anne olan Tülin Şahin bebeğinin doğduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Doğumdan saatler sonra bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Tülin Şahin "4 Kasim 2019, 12.08 Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz." notunu düşmüştü. Taze anne Tülin Şahin'den kızı Siena Leyla ile yeni fotoğraf geldi. İşte Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla...
Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:01Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 11:01
'Önce bebek, sonra nikah' modasına uyan ünlüler arasına katılan Tülin Şahin, karnındaki bebeğiyle Nisan'da Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu.