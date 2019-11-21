Haberler > Günaydın Haberleri > Tülin Şahin'den kızı Siena Leyla ile yeni paylaşım! İşte Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla...

'den kızı ile yeni paylaşım! İşte Siena Leyla...

Ünlü model Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. 4 Kasım'da anne olan Tülin Şahin bebeğinin doğduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Doğumdan saatler sonra bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Tülin Şahin "4 Kasim 2019, 12.08 . Allah'ım kelimeler yetersiz." notunu düşmüştü. Taze anne Tülin Şahin'den kızı Siena Leyla ile yeni fotoğraf geldi. İşte Siena Leyla...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 11:01
Tülin Şahin'den kızı Siena Leyla ile yeni paylaşım! İşte Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla...

'Önce bebek, sonra nikah' modasına uyan ünlüler arasına katılan , karnındaki bebeğiyle Nisan'da Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tülin Şahin'den kızı Siena Leyla ile yeni paylaşım! İşte Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN