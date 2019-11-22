Cep Herkülü çıktı meydane

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin galası önceki akşam Maslak UNIQ Hall'de gerçekleştirildi. Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı galada konuşan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, şunları söyledi: "Yüreklerini, gönüllerini ortaya koyarak, rollerinin küçüklüğünü, büyüklüğüne bakmadan herkes bu yapıtın içerisinde oldu ve ebediyen yok olmayacak bir film yaptık. Bu film hayatımın en anlamlı ve en büyük filmidir." Filmin yönetmen koltuğunda oturan Özer Feyzioğlu da çekimlerin 4.5 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını söyledi.

Feyzioğlu, "Her gün setteydik. Sofya, Mestanlı'da çekimler yaptık. Özellikle Bulgaristan'daki dönemsel mekanlar gerçek mekanlardı. Naim Süleymanoğlu'nun kendi mahallesinde çekimler yaptık. Gerçek mekanlarda, gerçek insanlarla böyle bir film çekmek çok heyecan vericiydi" dedi. Filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck de Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirdi. Usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu canlandıran Yetkin Dikinciler ise, yapımın müthiş bir motivasyon filmi olduğu söyledi. Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü Enver Türkileri'yi oynayan Gürkan Uygun ise "Standart filmlerde yaşadığımız bir süreç yaşamadık. Her oynadığınızın kabul gördüğü bir set olmadı. O açıdan bir oyuncu olarak hepimiz adına bu durum çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.