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Gişedeki çöküş 'ı hadsizleştirdi!. Cem Yılmaz'dan gazetecilere ve hayranlarına çirkin hareket!

İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen '' 'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler ile gişede çakılan Cem Yılmaz gerçek yüzünü gösterdi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Cem Yılmaz hem gazetecilere hem de hayranlarına yaptığı saygısız hareketler sonrasında büyük tepki topladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 22.11.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 14:55
Gişedeki çöküş Cem Yılmaz'ı hadsizleştirdi!. Cem Yılmaz'dan gazetecilere ve hayranlarına çirkin hareket!

GİŞEDEKİ ÇÖKÜŞLE HADSİZLEŞTİ

Son zamanlarda eleştirilerin hedefinde olan ve sinema filmi ile de gişede çakılan Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda hem gazetecilere hem de hayranlarına yaptığı saygısız hareketler sonrasında büyük tepki topladı.

SİGARASININ DUMANINI ÜFLEDİ

Gazetecilere "Beni rahat bırakın" diyen Cem Yılmaz elindeki sigarayı ağzına götürüp dumanın kameralara doğru üfleyerek "İşte bunu diyorum" diye cevap verdi. City's'in önünde hatıra fotoğrafı isteyen hayranlarına da "Yeter beni bir rahat bırakın" diyerek terbiyesizleşti.

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'ini izlemeyin' diye boykot çağrısı yapılmıştı... Cem Yılmaz boykotu tuttu mu?

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Gişedeki çöküş Cem Yılmaz'ı hadsizleştirdi!. Cem Yılmaz'dan gazetecilere ve hayranlarına çirkin hareket!
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