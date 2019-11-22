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Komedyen 'ı rahatsız ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis!

Komedyen , kendisini iki yıldır sosyal medyada rahatsız eden takipçisi Kuduret D. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Komedyen Sefa Doğanay'a sosyal medya hesabından mesajlar gönderen ve evine gidip rahatsız ettiği iddia edilen sanık Kuduret Dinar'ın yargılanmasında karar çıktı.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 13:09
Komedyen Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis!

Komedyen Sefa Doğanay'ın davacı olduğu duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan sanık Kuduret Dinar ve avukatı katıldı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Bakırköy 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada son sözü sorulan Dinar, "Beraatimi istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Dinar'a "Tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verdi, sanık Kuduret Dinar'ın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı 5 aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Ayrıca mahkeme, Kuduret Dinar'a "Hakaret" suçundan bin 500 lira para cezası verdi, fakat sanığın sabıkasız olması sebebiyle hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheli Kuduret Dinar'ın müşteki Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu iddia ediliyor. İddianamede, Kuduret Dinar "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sefa Doğanay’ın takipçisinin beş yıl hapsi isteniyor

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