Haberler > Günaydın Haberleri > Şarkıcı Ceylan yeğeni için dua istedi! Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan stil yarışması ile tanınmıştı...

Şarkıcı yeğeni için dua istedi! Ceylan'ın yeğeni stil yarışması ile tanınmıştı...

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeğeni için dua istedi. Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın yoğun bakımda olduğunu söyledi ve "Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. 2017 yılında katıldığı stil yarışması ile tanınmıştı. Peki Nazlıcan Arkan'ın hastalığı ne?

Giriş Tarihi: 22.11.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:00
Şarkıcı Ceylan yeğeni için dua istedi! Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan stil yarışması ile tanınmıştı...

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeğeni için dua istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Ceylan yeğeni için dua istedi! Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan stil yarışması ile tanınmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN