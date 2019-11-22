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Şarkıcı Ceylan yeğeni için dua istedi! Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan stil yarışması ile tanınmıştı...
Şarkıcı Ceylan yeğeni için dua istedi! Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan stil yarışması ile tanınmıştı...
Ünlü şarkıcı Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeğeni Nazlıcan Arkan için dua istedi. Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın yoğun bakımda olduğunu söyledi ve "Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan 2017 yılında katıldığı stil yarışması ile tanınmıştı. Peki Nazlıcan Arkan'ın hastalığı ne?
Giriş Tarihi: 22.11.2019 10:44Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:00
Ünlü şarkıcı Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeğeni Nazlıcan Arkan için dua istedi.