‘Sevmekten öldü desinler’ alkış yağmuruna tutuldu

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun iddialı oyunları arasında yer alan Hande Subaşı, Hakan Bilgin ve Bülent Alkış'ın başrollerini paylaştığı 'Sevmekten Öldü Desinler' perdelerini açtı. 20 Kasım Çarşamba akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşen oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı. Yönetmen koltuğunda Ebru Kara'nın oturduğu, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı oyunun prömiyerine; büyük ilgi vardı. 7 ve 26 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek oyun, özlenen Yeşilçam filmlerinden arabesk şarkılara uzanıp duygu fırtınası yaşattı.