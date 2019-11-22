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‘Tıklanmalarla derdimiz yok’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 22.11.2019
‘Tıklanmalarla derdimiz yok’
FETTAH Can, eşi Cansu Kurtçu ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevilen çift müzik piyasası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Son dönemde rapçiler arasında yaşanan 'Mekanın Sahibi' polemiği sorulunca Cansu Kurtçu, şunları söyledi: "Herkes kral, herkes kraliçe, bizim bunları minimuma indirmemiz lazım. Herkes mekanın sahibiyim diyor. Çok saçma, biz şarkıların sahibiyiz. Müzik piyasası olarak dijitale doğru bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Kimin ne kadar sattığını, ne sahnelerine çıktığını herkes biliyor." Fettah Can ise, "Bizim sayılarla derdimiz yok. Şarkılar iyiyse, seviliyorsa mutlu oluyoruz" diye konuştu.
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