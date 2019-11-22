Ünlü tiyatrocu Engin Alkan: Belediye yönetimi tiyatroyu perde açamaz hale getirdi...

ltın Portakal'daki ödül tartışmalarının üstünden çok süre geçmedi ama Antalya yeni bir tartışma ile gündeme oturdu. Bu sefer konu Antalya Şehir Tiyatroları'ndaki işten çıkarmalar.



Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ve 48 sanatçının sözleşmesinin feshedilmesi ile tiyatro perde açamaz hale geldi. 36 yıllık bir tiyatro için gerçekten çok üzücü bir durum. Ben de bunu konuşmak üzere yıllardır Antalya Şehir Tiyatroları'nda yönetmenlik yapan Engin Alkan'ı aradım.

Antalya Şehir Tiyatrosu'nun Anadolu'nun en çağdaş tiyatrolarından bir olduğunu söyleyen Alkan, "Böyle önemli bir tiyatronun perde açamaz hale gelmesi bir sanatçı olarak beni çok üzüyor" dedi. Bunun altında ise yerel seçimle birlikte değişen yönetimin yattığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: