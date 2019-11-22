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Ünlü tiyatrocu : Belediye yönetimi tiyatroyu perde açamaz hale getirdi...

'daki ödül tartışmalarının üstünden çok süre geçmedi ama yeni bir tartışma ile gündeme oturdu. Bu sefer konu 'ndaki işten çıkarmalar. Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ve 48 sanatçının sözleşmesinin feshedilmesi ile 36 yıllık tiyatroyu perde açamaz hale getirdi. GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık bu konuyu uzun yıllardır Antalya Şehir Tiyatroları'nda yönetmenlik yapan ile konuştu...

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK Günaydın
Giriş Tarihi: 22.11.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 10:19
Ünlü tiyatrocu Engin Alkan: Belediye yönetimi tiyatroyu perde açamaz hale getirdi...

ltın Portakal'daki ödül tartışmalarının üstünden çok süre geçmedi ama yeni bir tartışma ile gündeme oturdu. Bu sefer konu 'ndaki işten çıkarmalar.

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ve 48 sanatçının sözleşmesinin feshedilmesi ile tiyatro perde açamaz hale geldi. 36 yıllık bir tiyatro için gerçekten çok üzücü bir durum. Ben de bunu konuşmak üzere yıllardır Antalya Şehir Tiyatroları'nda yönetmenlik yapan 'ı aradım.

Antalya Şehir Tiyatrosu'nun Anadolu'nun en çağdaş tiyatrolarından bir olduğunu söyleyen Alkan, "Böyle önemli bir tiyatronun perde açamaz hale gelmesi bir sanatçı olarak beni çok üzüyor" dedi. Bunun altında ise yerel seçimle birlikte değişen yönetimin yattığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

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Ünlü tiyatrocu Engin Alkan: Belediye yönetimi tiyatroyu perde açamaz hale getirdi...
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