‘Çalışan kadın benim kıymetlimdir’

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Bianca Somer Türkmen'in ilk kış koleksiyonunun tanıtım yüzü oldu. Şamdan Plus Exclusive'e konuşan Esmersoy, şunları anlattı:■ Bianca benim çok yakın arkadaşım. Hem kendisini, hem yaptığı her şeyi çok beğeniyorum. Çalışan, üreten kadın benim kıymetlimdir. İşine ve kendisine olan sevgi ve saygımla bu teklifini kabul ettim.■ Markanın kalıpları güzel, kadın vücudunu çok iyi tanıyan ve bilen kadınlar tarafından çizilip yapılıyorlar. O yüzden güzel kıyafetler ortaya çıkıyor.■ Model olmamama rağmen birçok marka benimle çalışmak istiyor çünkü kamera karşısında çok rahatım, o nedenle etkisi güzel oluyor. Bir de üzerimdeki kıyafetin önüne geçmeden, ürünü öne çıkarmaya çalışan bir tarzım olduğu için tercih ediliyor olabilirim. Çok mutluyum, işler de güzel oluyor. ■ Yerine göre giyinmeyi iyi biliyorum. Bir davet varsa hazırlığı maksimum 25 dakika sürüyor ama hayatımın genelinde zaten tayt, spor ayakkabı ile geziyorum.Yıllarla birlikte benim de stilim değişti. Eskiden daha gösterişli giyim tarzım varken, şimdi daha düz ve temiz çizgilerde giyiniyorum.■ Alışveriş yaparken evladiyelik diyebileceğim, devamlılığı olan zamansız parçalar satın alırım.