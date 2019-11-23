Edis’ten eski şirketine sahtecilik davası

Edis, menajerliğini yapması için anlaştığı şirketle yollarını ayırınca mahkemelik oldu. Bon Prodüksiyon, ünlü şarkıcı ile aralarında yapılan sözleşme gereği 3,5 milyon lira alacağı olduğu iddiasıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuru sonrasında Edis hakkında ihtiyati haciz yapılmasına karar verilmiş, genç şarkıcı ise avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etmişti.

SUÇ UNSURU BULUNAMADI

Geçtiğimiz günlerde görülen dava sonunda mahkeme, Edis hakkında verilen ihtiyati haczin kaldırılması talebini kabul etti. Öte yandan Bon Prodüksiyon yetkilileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Edis tarafından dolandırıldıklarına yönelik suç duyurusunda bulunmuştu. Edis'in tüm işlerini babası ile ortağı olduğu Palm Records Müzik Fikir Sanat isimli şirket üzerinden yaptığını, söz konusu şirkete ihtarname göndererek kendi rızası ve yetkisi olmadan işlemler yapıldığı belirtip menajerlik sözleşmesini fesih ettiği ileri sürülmüştü. Dolandırıldığını ileri süren şirketin ihbarı üzerine açılan dosya, suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.





'SÖZLEŞME GERÇEK DEĞİL'

Edis, bu gelişmelerin ardından karşı atağa geçti. Kendisini dolandırıcılıkla suçlayan şirketin avukatı Altın Mimir tarafından mahkemeye sunulan sahte sözleşmeyle kendisinden 3,5 milyon lira tahsil etmeye çalıştıklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, haciz işlemi başlatan şirket ile aralarında menajerlik sözleşmesi varmış gibi göstererek kendilerine ihtarname gönderildiği belirtildi ve Bon Prodüksiyon yetkililerinin cezalandırılması istendi. Savcılık ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.